Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступал в Припяти через три месяца после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«Сыграл концерт им, потом мы с комендантом города очень хорошо выпили. Я вернулся, как елка, увешанный счетчиками оттуда, с трудом стоя на ногах», — вспомнил музыкант. Он признался, что у него остались хорошие впечатления от людей, которые занимались ликвидацией катастрофы. По словам Макаревича, они были молодые и веселые, а в их поведении не наблюдалось никакого трагизма.

Материалы по теме «Когда общался с промоутерами, они прятали глаза...» Андрей Макаревич об отмене концертов, травле и 50 годах «Машины времени»

Другой участник группы Александр Кутиков добавил, что месяц спустя после трагедии в Чернобыле «Машина времени» гастролировала в Киеве, который на тот момент был практически пустым. «Мы играли неделю. У нас тоже были эти накопители, каждому выдали, но мы на них не обращали внимания, поскольку в первый же день перед первым концертом мы пошли на Крещатик и купили два ящика каберне. Ну и дальше мы продолжали в этом же магазине покупать в течение всех семи дней это же самое каберне. Радиация прошла мимо», — рассказал музыкант.

В начале июня 2019 года выступление «Машины времени» на Красной площади отменили. По словам Макаревича, соответствующее решение было принято организаторами мероприятия. Предполагалось, что группа исполнит две композиции, но пользователи социальных сетей негативно отреагировали на эту новость.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



