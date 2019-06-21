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Макаревич рассказал о связанных с поддержкой Ельцина сожалениях

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признался, что не чувствует своей вины и не сожалеет о поддержке первого президента России Бориса Ельцина на выборах 1996-го года. Об этом музыкант рассказал в интервью для газеты «Комсомольская правда».

На вопрос о том, сожалеет ли артист об агитации голосовать за Ельцина на выборах 1996 года, певец ответил: «Нет. А ты бы хотел, чтобы тогда Зюганов победил, что ли? Я не хотел». Макаревич подчеркнул, что не чувствует никакой вины за то, что был причастен к приходу к власти Ельцина. Он был его доверенным лицом и сопровождал в предвыборных поездках.

«У нас все хорошие, народ отличный. Президент плохой. Причем после того, как он уже не президент», — заявил исполнитель, отметив, что все немного виноваты в том, что происходит со страной.

Ранее в июне выступление «Машины времени» на Красной площади отменили. По словам музыканта, соответствующее решение было принято организаторами мероприятия. Предполагалось, что группа исполнит две композиции, но пользователи социальных сетей негативно отреагировали на эту новость. Артист ответил на нападки: «Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой».

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