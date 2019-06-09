Концерт «Машины времени» у стен Кремля отменили

Выступление группы Машина времени, которое должно было запланировано в рамках концерта в День России на Красной площади, не состоится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина.

По его словам, об отмене выступления сообщили организаторы. Лидер коллектива Андрей Макаревич на своей странице в Facebook написал: «Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил».

Предполагалось, что группа исполнит две композиции, какие именно — не уточнялось. Многие пользователи соцсетей негативно высказались по поводу готовящегося выступления «Машины времени».

В конце мая, отвечая на нападки, Макаревич заявил, что все, кто критикует его, не являются поклонниками его творчества. «Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — говорил он.

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