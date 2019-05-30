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Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»

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Андрей Макаревич

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченному к празднованию Дню России. Слова музыканта передает НСН.

Артист заявил, что все, кто критикует его, не являются поклонниками его творчества. «Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — пояснил Макаревич.

Ранее в мае певец уже комментировал участие «Машины времени» в патриотическом гала-концерте возле Кремля. Артист призвал общественность не искать политический подтекст, а просто наслаждаться музыкой. Негативные комментарии пользователей сети появились из-за того, что Макаревич публично осуждает присоединение Крыма к территории России, но при этом участвует в мероприятиях, организованных министерством культуры.

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