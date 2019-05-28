Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 28 мая.

Музыканты намерены принять участие в патриотическом гала-концерте в честь Дня России, который состоится 12 июня. Они исполнят две песни, название которых пока не раскрывается.

«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой», — заявил певец.

Отмечается, что пользователи сети раскритиковали артиста за решение выступить на концерте. Они указали на то, что Макаревич не поддерживает присоединение Крыма к России, однако соглашается участвовать в мероприятиях, организованных министерством культуры.

В марте Макаревич опубликовал пост, в котором осудил поклонников своего творчества за то, что они радовались присоединению Крыма. Певец рассказал о том, как относится к фанатам, которые просят сделать совместную фотографию со словами: «Мы выросли на ваших песнях». «Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали: "Ура, Крым наш"? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет», — высказался он.

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