Макаревич рассказал о способности власти «губить и засирать все вокруг себя»

Музыкант Андрей Макаревич высказался по поводу бездействия властей. Певец опубликовал пост на свое странице в Facebook.

Артист рассказал о сосновом лесе, на который несколько лет назад «напал какой-то паразит». Макаревич заявил, что лес можно было спасти, если бы на месте оказались лесники, которых упразднили. Затем певец описал, как выглядит бор после того, как его расчистили от больных деревьев: «В остатках леса, который пережил нашествие насекомых, остались стоять и лежать сотни трупов и скелетов умерших сосен». По словам исполнителя, это выглядит чудовищно.

«Неужели так сложно и так дорого нашим районным властям оторвать задницу от кресла, посмотреть на этот позор и пригласить специально обученных людей, которые за три дня наведут на этой уже крохотной территории порядок? Удивительная, неиссякаемая способность губить и засирать все вокруг себя», — заключил Макаревич.

В 2006 году в России в действие вступил новый Лесной кодекс. Существовавшая до этого система охраны лесов была реформирована. В итоге из 83 тысяч сотрудников Гослесоохраны было оставлено 680 лесных инспекторов.

Ранее музыкант высказался по поводу нового президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ненависть к новому главе государства объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть.

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