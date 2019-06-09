Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

По словам музыканта, решение об отмене приняли организаторы. «Они сказали, что они по-другому сверстали программу. Позвоните им, я вам сказал все, что я знаю», — подчеркнул он.

Предполагалось, что группа исполнит две композиции, какие именно — не уточнялось. Многие пользователи соцсетей негативно высказались по поводу готовящегося выступления «Машины времени».

На нападки Макаревич отвечал так: «Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой».

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