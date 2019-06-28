Члены «Машины времени» раскрыли отношение к политическим заявлениям Макаревича

Участники музыкальной группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о том, как относятся к политическим высказываниям солиста коллектива Андрея Макаревича. Слова артистов передает ТАСС.

На вопрос интервьюера о том, просили ли артисты «помолчать» Макаревича, Ефремов ответил: «Нет. А зачем?» «Какое мы имеем право ограничивать его в свободе мыслеизъявления?» — задался вопросом Кутиков, отметив, что его не волнует, как заявления солиста отражаются на коллективе. «Мы проходили разные этапы. Был период подполья, столкновения с советской властью и официозом. Для нас тут нет ничего нового и неожиданного», — пояснил он.

В свою очередь, Макаревич заявил, что считает Россию свободной страной, а у него есть право реагировать на все, что в ней происходит. «Если что-то нравится или не нравится, полагаю не только нормальным, но обязательным выразить отношение как гражданин России», — сказал он.

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Ранее в июне выступление «Машины времени» на Красной площади, приуроченное к празднованию Дня России, было отменено. Музыканты должны были исполнить две композиции, но пользователи социальных сетей негативно отреагировали на эту новость. Макаревич ответил на нападки: «Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой».

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