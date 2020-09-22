Россиянам разъяснили правила хранения пенсий на банковских картах

Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил правила хранения пенсий на банковских картах и ответил на сообщения о прекращении выплат, если средства на протяжении полугода не снимаются со счета. Об этом пишет РИА Новости.

В ПФР заверили, что информация не соответствует действительности и выплаты пенсионерам не приостанавливаются.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган ранее заявил, что получателю страховой пенсии могут приостановить выплаты, если он не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока. По его словам, так закон защищает государственные финансы от трат: пенсионер может переехать в другую страну или умереть, а информация об этом попадет в ПФР не сразу.