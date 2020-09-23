Россияне решили сами копить на пенсии. В необходимости таких долгосрочных накоплений уверены 40 процентов жителей страны. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, которое поступило в «Ленту.ру».

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Четверть опрошенных считают, что копить деньги нужно на образование детей. Пятая часть респондентов заявили, что сбережения необходимы на покупку недвижимости. Половина участников опроса уверена, что откладывать необходимо на случай непредвиденных обстоятельств. Только 14 процентов не считают нужным делать долгосрочные накопления.

Исследование показало, что 25 процентов россиян откладывать деньги с каждой зарплаты, 13 процентов пополняют накопления несколько раз в год, например, когда получают премии. Столько же респондентов копят деньги только на конкретную цель — отпуск или крупную покупку. Не делают накопления 54 процента жителей страны.

Больше трети опрошенных признались, что за последние полгода стали откладывать меньше денег. Семь процентов сообщили, что стали сберегать больше и регулярнее. Каждый седьмой житель страны копит не то только на крупные покупки, но и на непредвиденные обстоятельства, а также на будущее в целом.

Ранее россияне назвали сумму для достойной жизни на пенсии. Жители страны в среднем хотели бы получать около 59 тысяч рублей. Пожелания россиян превосходят реальный размер пенсии, назначаемой государством, которая составляет в среднем 15 тысяч рублей.