Трамп оставил письмо Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп оставил письмо своему преемнику Джо Байдену в Овальном кабинете. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Тем самым Трамп исполнил хотя бы одну из президентских традиций, связанных с передачей полномочий преемнику. В Белом доме отказались раскрывать содержание записки.

Ранее Трамп отказался посетить церемонию инаугурации Байдена, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Вместо него на мероприятии будет присутствовать уходящий вице-президент Майк Пенс.

Трамп уже прибыл во Флориду и направился в свою резиденцию Мар-а-Лаго. СМИ сообщали, что политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту. Отмечалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.