Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Трампу

Новый президент США Джо Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте бывшему главе государства Дональду Трампу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее выступление перед журналистами транслирует Fox News.

По ее словам, Байден предоставит членам верхней палаты конгресса самим решать все технические вопросы, связанные со временем и особенностями процедуры. Псаки подчеркнула, что сенат «многозадачен», поэтому может одновременно разбираться с импичментом Трампу и выполнять другие свои функции.

Ранее председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм, республиканец Линдси Грэм объяснил причину импичмента Трампу. По мнению политика, запуск этой процедуры в сенате Конгресса США является «неконституционным актом политической мести».

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.