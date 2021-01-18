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Адвокат Трампа передумал защищать политика по делу об импичменте

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Фото: Globallookpress.com

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани передумал защищать интересы своего клиента по делу об импичменте. Об этом Джулиани рассказал телеканалу ABC News.

Адвокат объяснил свое решение тем, что выступал с речью на митинге сторонников Трампа 6 января, после которого начались беспорядки. «Я нахожусь в статусе свидетеля и поэтому не могу участвовать в суде или слушаниях в сенате», — пояснил он.

Накануне Джулиани сообщал, что входит в команду защиты главы государства по делу об импичменте. Джулиани отметил, что Трампа уличают в подстрекательстве к насилию каждый раз, когда он говорит о мошенничестве на выборах, но это ложь. Адвокат считает, что если они смогут доказать фальсификацию в голосовании, то демократы лишатся ключевого аргумента. Он также допустил, что политик даст показания во время разбирательства.

За импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне палата представителей Конгресса США проголосовала 14 января. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу выступили 232 законодателя, против — 197.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.

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