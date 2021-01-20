Песков назвал три составляющие идеологии Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал три составляющие идеологии президента России Владимира Путина — развитие, стабильность и процветание страны. Об этом сообщает «Российская газета» в среду, 20 января.

«Основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина», — сказал он.

По его словам, все остальное, в том числе внешнеполитические цели главы государства, основываются на интересах РФ и россиян. Песков подчеркнул, что идеология Путина не может быть связана с заграницей. Так он ответил на просьбу прокомментировать статью бывшего посла США в России Майкла Макфолла, где тот назвал российского лидера носителем идеологии антизападного и антиамериканского антилиберализма.

Он также добавил, что идеи либерализма весьма близки Путину, однако «либерализм либерализму рознь». «Можно ли сейчас говорить, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса», — сказал пресс-секретарь.

Летом 2019 года в интервью британской газете Financial Times Путин выразил мнение, что либерализм как идея себя изжил, вступив в противоречие с интересами большинства. Он привел в пример ситуацию с мигрантами, которые нарушают законы, а их права продолжают соблюдать.