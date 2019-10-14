Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Помощник президента России Владислав Сурков назвал сложившуюся в период правления Владимира Путина политическую систему глобальным политическим лайфхаком, а путинизм — действующей идеологией повседневности. Об этом сообщает издание «Актуальные комментарии», которое 14 октября объявило об открытии аналитической рубрики «Путинизм».

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России. «Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования», — сказал он.

Материалы по теме «Это нужно сделать для всех, кто не Путин» Сурков объявил путинизм идеологией будущего России и объяснил, что вообще происходит

Также помощник главы государства посетовал на то, что первыми опубликованными текстами в рубрике оказались зарубежные материалы. «Что же делать — нет пророка в своем отечестве. Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак», — добавил Сурков.

В феврале Сурков в статье для «Независимой газеты» объявил путинизм идеологией будущего. По мнению политика, сейчас перед Россией стоит задача описать систему властвования Владимира Путина. «Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего», — написал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!