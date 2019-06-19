Песков рассказал о работе Суркова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владислав Сурков продолжает работать помощником российского президента, он может принять участие во встрече помощников глав стран-участников «нормандского формата». Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 июня.

Встреча помощников президентов запланирована на 12 июля.

В мае Песков уже опровергал кадровые решение в отношении одного из идеологов Кремля. Сообщения об уходе Суркова появились в нескольких Telegram-каналах.

Материалы по теме «Это нужно сделать для всех, кто не Путин» Сурков объявил путинизм идеологией будущего России и объяснил, что вообще происходит

В феврале Владислав Сурков в статье для «Независимой газеты» объявил путинизм идеологией будущего. По его мнению, сейчас стоит задача описать систему властвования президента Владимира Путина.

Сурков пришел в администрацию президента в 1999 году, став помощником руководителя АП. В настоящий момент он курирует вопросы взаимоотношений России с Абхазией и Южной Осетией, а также с Украиной и самопровозглашенными республиками. В разные годы занимался административной реформой, контролем за исполнением решений исполнительной власти.

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