Кремль отреагировал на сообщения об отставке Суркова

В Кремле не принимали кадровых решений относительно помощника главы государства Владислава Суркова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 27 мая.

«Мы традиционно кадровые слухи не комментируем. Если есть указы, мы их выпускаем. Исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», — сказал он.

Ранее в понедельник директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью газете «Комсомольская правда» опроверг информацию о том, что Сурков написал заявление об уходе со своей должности.

Сообщения об этом появились в нескольких Telegram-каналах, в частности, «Незыгаре» и «Кровавой барыне».

Сурков пришел в администрацию президента в 1999 году, став помощником руководителя АП. В настоящий момент он курирует вопросы взаимоотношений России с Абхазией и Южной Осетией, а также с Украиной и самопровозглашенными республиками.

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