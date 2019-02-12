Статья о путинизме дошла до Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, ознакомился ли Владимир Путин со статьей своего помощника и одного из идеологов Кремля Владислава Суркова о путинизме как идеологии будущего, но данный материал предоставлен главе государства. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 февраля.

«Статья доложена президенту — в дайджесте (прессы) она, естественно, есть. Статья заметная, резонансная, глубокая. Имел ли он возможность ее прочитать, я пока не знаю. Обязательно у него поинтересуюсь и завтра вам скажу», — сказал он.

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Накануне, комментируя материал под названием «Долгое государство Путина», Песков отметил, что точка зрения Суркова интересна.

В статье для «Независимой газеты» Владислав Сурков, в частности, заявил о необходимости осмысления и описания «путинской системы властвования». По его словам, это необходимо сделать для тех, кто захочет использовать эту модель власти. Он также высказал мнение, что сегодня «большая политическая машина Путина» только набирает обороты и через много лет Россия все еще будет путинским государством.

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