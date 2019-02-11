Сурков рассказал о набирающей обороты большой политической машине Путина

Большая политическая машина президента России Владимира Путина только набирает обороты и настраивается на долгую работу. Об этом пишет помощник главы государства Владислав Сурков в статье «Долгое государство Путина», опубликованной в «Независимой газете» в понедельник, 11 февраля.

«Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля», — считает Сурков.

Он также проводит параллель с Турцией, опирающейся на идеологию «Шести стрел» Ататюрка, и США, которые по сей день обращаются к ценностям «отцов-основателей».

Владислав Сурков отмечает необходимость осмысления и описания «путинской системы властвования». «Это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть, как он», — пишет он.

20 декабря прошлого года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о возможности «реставрации социализма» в России.

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