Путин раскрыл местоположение штаба по управлению миром

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о целях внешней политики России и прокомментировал информацию СМИ о якобы своем желании управлять миром. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.
«Главная цель внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации и быть равноправным партнером в мире», — сказал Путин.
Президент отметил, что обвинение России в стремлении управлять миром — западный штамп, который навязывается обществу. «Что касается управления миром: мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве», — пошутил он.
«Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону: 700 с лишним миллиардов долларов», — продолжил глава государства.
19 июля Путин заявил, что внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене.
24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не допустит ущемления национальных интересов страны. Он назвал внешнеполитический курс президента конструктивным.