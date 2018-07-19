Путин объявил об изменении внешней политики России

Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в МИД российских послов и постоянных представителей в четверг, 19 июля, передает ТАСС.

По его словам, принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность — идеологической конъюнктурой и политическим давлением, а экономические связи и предпринимательская свобода политизируются.

«На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна стать более экономически ориентированной и более рациональной», — поставил задачу глава государства.

24 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не допустит, чтобы кто-либо заступал за «красные линии» национальных интересов страны. Он подчеркнул, что внешний политический курс Путина последователен и конструктивен.

В марте Песков высказал мнение, что основная цель внешней политики и международных отношений — обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач.

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