Песков рассказал о планах Путина по защите интересов России

Президент России Владимир Путин не допустит, чтобы кто-либо заступал за «красные линии» национальных интересов страны. Об этом заявил в интервью телеканалу «Мир» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все знают, что наш президент никому не позволит заступать за "красные линии" национальных интересов России. И в этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера», — заявил Песков.

Он отметил, что в настоящее время международная повестка достаточно накаленная и неблагоприятная для России, однако внешняя политика страны, которую определяет президент, остается «последовательной и конструктивной». Кроме того, она нацелена на выстраивание с другими государствами дружественных отношений в «настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства».

Песков также напомнил, что поддержка курса Путина россиянами нашла свое выражение в итогах президентских выборов.

Президентские выборы прошли в России 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

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