Путин ответил на вопрос о реставрации социализма

Президент России Владимир Путин счел невозможной «реставрацию социализма» в России. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.
«В обществе высок запрос на социальную справедливость. Возможна ли реставрация социализма в России?» — спросили главу государства. «Думаю, что это невозможно», — ответил он.
Путин отметил, что национальные проекты как раз направлены на социализацию политики. Он пояснил, что речь идет о справедливом распределении ресурсов, отношении к людям, обеспечении граждан образованием и здравоохранением.
В июне прошлого года президент заявил, что у него сложное отношение к деятельности Иосифа Сталина. Он также предположил, что «излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию».