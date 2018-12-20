Путин ответил на вопрос о реставрации социализма

Президент России Владимир Путин счел невозможной «реставрацию социализма» в России. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.

«В обществе высок запрос на социальную справедливость. Возможна ли реставрация социализма в России?» — спросили главу государства. «Думаю, что это невозможно», — ответил он.

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Путин отметил, что национальные проекты как раз направлены на социализацию политики. Он пояснил, что речь идет о справедливом распределении ресурсов, отношении к людям, обеспечении граждан образованием и здравоохранением.

В июне прошлого года президент заявил, что у него сложное отношение к деятельности Иосифа Сталина. Он также предположил, что «излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию».

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