Кремль оценил статью Суркова о путинизме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью помощника главы государства и одного из идеологов Кремля Владислава Суркова о путинизме как идеологии будущего. Его слова приводит в понедельник, 11 февраля, «Интерфакс».

Материалы по теме «Это нужно сделать для всех, кто не Путин» Сурков объявил путинизм идеологией будущего России и объяснил, что вообще происходит

«Это его точка зрения. У нее есть сторонники, она может вызывать споры, но она интересна. Не думаю, что президент с ней уже ознакомился, но она будет доложена ему в общем дайджесте СМИ», — сказал представитель Кремля.

В статье для «Независимой газеты» Владислав Сурков, в частности заявил о необходимости осмысления и описания «путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего».

Он также высказал мнение, что сегодня большая политическая машина Путина только набирает обороты, и через много лет Россия все еще будет путинским государством.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!