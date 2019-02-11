Сурков объявил путинизм идеологией будущего

Помощник президента Владислав Сурков в статье для «Независимой газеты» порассуждал об идеологии будущего в России, а также о российской государственности, ее будущем и перспективах.

«Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего. Именно будущего, поскольку настоящий Путин едва ли является путинистом, так же как, например, Маркс — не марксист, и не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое», — пишет он.

По его мнению, современная модель русского государства основана на доверии. «В этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику. И в этом ее сила», — убежден кремлевский чиновник.

В XXI веке у России будет долгая и славная история, полагает Сурков. «Будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия "изменила поведение"», — пишет он.

Материалы по теме «Пусть потом не пищат» Владимир Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве

Помощник Владимира Путина также считает, что в современной России выстроена политическая система, опыт которой изучают и перенимают за рубежом. Помимо этого, рассуждает Сурков, Россия после 1990-х «начала сама производить смыслы и перешла в информационное контрнаступление на Запад», из-за чего европейские и американские эксперты, по его мнению, «стали все чаще ошибаться в прогнозах». «Их удивляют и бесят паранормальные предпочтения электората. Растерявшись, они объявили о нашествии популизма. Можно сказать и так, если нет слов», — пояснил автор.

«Между тем интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен — нет пророка в их отечествах, а все сегодня с ними происходящее Россия давно уже напророчила», — отметил Сурков.

В феврале прошлого года Владислав Сурков написал для «Русского пионера» колонку, приуроченную ко Дню святого Валентина. Тогда помощник президента порассуждал о наступлении на Западе матриархата и предрек, что «следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями — "теперь приставать будем мы!"»

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!