Кремль отреагировал на слова Суркова о путинизме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника главы государства Владислава Суркова, назвавшего путинизм — сложившуюся в период правления Владимира Путина политическую систему — глобальным политическим лайфхаком и действующей идеологией повседневности. Об этом сообщает РИА Новости.

Термин, которым Сурков предложил описывать период правления президента, Пескову не понравился. «Мне не совсем импонирует название "путинизм", я не знаю, что такое политический лайфхак», — сказал он.

В то же время, по его словам, трудно переоценить эффект от действий президента по росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности.

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Ранее 14 октября Сурков, комментируя запуск аналитической рубрики «Путинизм» на сайте «Актуальные комментарии», заявил, что созданная при Путине политическая система «представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования». Изучение этого явления является полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России, считает помощник главы государства.

В феврале Сурков в статье для «Независимой газеты» объявил путинизм идеологией будущего. По мнению политика, сейчас перед Россией стоит задача описать систему властвования Владимира Путина. «Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего», — написал он.

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