В МИД объяснили высылку иностранных дипломатов из России

Высылка трех иностранных дипломатов из-за участия в несанкционированных акциях протеста является вынужденной мерой. Так объяснила соответствующее решение официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — соответственно, в незаконных акциях», — сказала Захарова.

Ранее Россия объявила о высылке иностранных дипломатов. Подобный протест оказался связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата. В ближайшее время они должны будут покинуть страну.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».