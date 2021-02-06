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В Швеции предложили помочь «сторонникам демократии» в России

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил помочь «сторонникам демократии» в России. Соответствующее письмо он направил на имя главы МИД Швеции Анн Линде, с текстом запроса депутата ознакомился телеканал RT.

Вихель спросил, планирует ли Линде стать инициатором введения в отношении России более жестких мер, чтобы оказать давление на «российский режим» и поддержать демократических активистов. По мнению парламентария, «ситуация, мягко говоря, очень тяжелая».

Накануне МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили им протест.

Швеция назвала решение российской стороны «совершенно необоснованным». Министерство также опровергло заявления России о том, что дипломат принимал участие в несанкционированной акции протеста.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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