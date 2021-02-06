США прокомментировали высылку иностранных дипломатов из России

США осудили решение Москвы выслать иностранных дипломатов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Эти волюнтаристские и неоправданные действия — еще один случай, когда Россия отходит от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией», — сказал он.

Ранее МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».