В ЕС прокомментировали высылку иностранных дипломатов из России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил решение Москвы выслать иностранных дипломатов и призвал к пересмотру этого шага. Соответствующее заявление опубликовано на официальном интернет-ресурсе ЕС.

Боррель заявил, что узнал о высылке дипломатов во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве. «Я решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они ведут деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов», — сказал он. Дипломат подчеркнул, что решение российской стороны должно быть пересмотрено.

Ранее МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По информации издания EUobserver, российская сторона приняла решение о высылке дипломатов во время совместной пресс-конференции Борреля и Лаврова.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».