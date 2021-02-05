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Швеция оставила за собой право на ответ России

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Швеция оставила за собой право принять меры в ответ на высылку Россией своего дипломата. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МИД Швеции.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что уведомили российскую сторону о том, что считают ее решение «совершенно необоснованным». Министерство также опровергло заявления России о том, что дипломат принимал участие в несанкционированной акции протеста. «Министерство сожалеет о действиях России и оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — подчеркнули в МИД Швеции.

Ранее 5 февраля МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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