Меркель прокомментировала высылку дипломатов из России

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с высылкой дипломатов из России, назвав ее необоснованной. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, в которой также принимал участие президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Во время заседания мы приняли к сведению информацию высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по [Алексею] Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России» — сказала канцлер.

Ранее 5 февраля МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».