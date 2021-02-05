Преемник Меркель призвал не отказываться от «Северного потока-2» из-за Навального

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую в ФРГ коалицию, Армин Лашет призвал не отказываться от «Северного потока-2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его слова приводит Reuters.

Политик подчеркнул, что Германия покупала газ у России на протяжении 50 лет, даже во времена холодной войны. «Немецкое правительство следует верному курсу», — заявил Лашет. При этом преемник Меркель на посту ХДС подчеркнул, что при реализации проекта газопровода необходимо гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины.

Ранее представитель Еврокомиссии Петер Стано рассказал, что ЕС не сможет связать санкции по ситуации с Алексеем Навальным с газопроводом «Северный поток-2». Это связано с тем, что строительство — проект группы частных фирм, которому не может мешать ЕК.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.