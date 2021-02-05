Невозможность связать санкции по Навальному с «Северным потоком-2» объяснили

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано рассказал, что ЕС не сможет связать санкции по ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) с газопроводом «Северный поток-2». Невозможность таких решений он объяснил в комментарии для РИА Новости.

Стано напомнил, что это проект группы частных фирм, поэтому ЕК не может помешать компаниям строить газопровод, пока с этим согласна Германия.

«Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне ЕС», — подчеркнул Стано. Он пояснил, что ЕК хочет, чтобы газопровод работал в соответствии с законами ЕС в области энергетики.

В конце января сообщалось, что санкции Евросоюза против России ударили по немецкой экономике. Больше всего пострадали машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли. В частности, меры привели к дополнительным бюрократическим издержкам, которые замедлили ведение бизнеса с Москвой.

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