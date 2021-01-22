Санкции против России ударили по немецкой экономике

Санкции Евросоюза против России ударили по немецкой экономике. Больше всего пострадали машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли. Об этом говорится в исследовании, проведенном Мюнхенским институтом экономических исследований (Ifo).

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Организация опросила 862 компании из ФРГ. Выяснилось, что санкции привели к дополнительным бюрократическим издержкам, которые замедлили ведение бизнеса с Россией. Около половины участников опроса уверены, что отмена санкций была бы им выгодной. При этом фирмы из восточных федеральных земель ФРГ понесли больший урон, чем компании из западной части страны.

Более половины респондентов высказалась за завершение строительства газопровода «Северный поток-2», 48 процентов выступили против этого.

Ранее Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал заблокировать строительство газопровода и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Депутаты потребовали освобождения оппозиционера, а также ужесточения антироссийских санкций.

Судьба «Северного потока-2» решится в ближайшие недели или месяцы, отметил глава МИД Германии Хайко Маас. Он допустил возможность провала проекта, такой вариант Маас назвал одним из вероятных.