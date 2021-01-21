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Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока-2»

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неуместными экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2». Ее цитирует РИА Новости.

«Нужно рассматривать всю [ситуацию] в целом, поговорить друг с другом, есть ли желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно», — заявила политик.

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький».

Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года. 19 января Вашингтон впервые за время борьбы с газопроводом реализовал угрозу и ввел санкции против проекта. Однако в Берлине продолжают настаивать на том, что «Северный поток-2» — проект исключительно экономический.

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