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Меркель предупредила о серьезной опасности мутировавшего коронавируса

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила граждан о серьезной опасности мутировавшего коронавируса. Об этом она заявила по итогам переговоров с главами регионов ФРГ, которые длились почти восемь часов, передает «Интерфакс».

По ее словам, найденный в Германии новый штамм вируса угрожает стране. «До сих пор собранные эпидемиологические данные говорили, что этот вирус гораздо более заразен», — уточнила канцлер.

Ранее Меркель продлила действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса до 14 февраля. Она отметила, что сокращение числа инфицированных является «поводом для надежды», однако из-за нового штамма COVID-19 смягчать ограничения пока нельзя.

18 января в Баварии была обнаружена ранее неизвестная мутация коронавируса, из-за которой произошла вспышка заболеваемости в местной больнице. Новой вариацией вируса заразились 52 пациента и 21 сотрудник клиники.

По последним данным, всего в Германии зафиксировано свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом, 1,7 миллиона человек выздоровели, еще 48,4 тысячи скончались.

Предыстория: Меркель продлила карантин в Германии
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