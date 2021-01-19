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Жителей Баварии обязали носить респираторы вместо масок

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Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан демонстрирует респиратор FFP2
Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан демонстрирует респиратор FFP2
Фото: Reuters/ Fabrizio Bensch

Жителей Баварии обязали носить респираторы класса FFP2 вместо масок. Такое решение было принято на фоне распространения новой мутации коронавируса, передает Deutsche Welle.

Теперь жители Баварии должны носить респираторы с повышенной степенью защиты в магазинах, транспорте и других общественных местах. Кроме того, власти выпустят 34 миллиона ваучеров на получение бесплатных респираторов гражданами в группе риска.

По информации The Guardian, за соблюдением требования начнут следить 24 января. При этом исключения могут сделать для водителей автобусов, кондукторов и детей до 15 лет. В ближайшее время обязательное ношение респираторов могут ввести и в остальных федеральных землях Германии. Аналогичная мера будет введена в соседней Австрии начиная с 25 января.

Ранее стало известно, что в Баварии была обнаружена ранее неизвестная мутация коронавируса, из-за которой произошла вспышка заболеваемости в местной больнице. Новой вариацией вируса заразились 52 пациента и 21 сотрудник клиники. По последним данным, всего в Германии зафиксировано свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом.


Предыстория: В немецкой больнице произошла вспышка неизвестной мутации коронавируса
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