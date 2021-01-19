Жителей Баварии обязали носить респираторы вместо масок

Жителей Баварии обязали носить респираторы класса FFP2 вместо масок. Такое решение было принято на фоне распространения новой мутации коронавируса, передает Deutsche Welle.

Теперь жители Баварии должны носить респираторы с повышенной степенью защиты в магазинах, транспорте и других общественных местах. Кроме того, власти выпустят 34 миллиона ваучеров на получение бесплатных респираторов гражданами в группе риска.

По информации The Guardian, за соблюдением требования начнут следить 24 января. При этом исключения могут сделать для водителей автобусов, кондукторов и детей до 15 лет. В ближайшее время обязательное ношение респираторов могут ввести и в остальных федеральных землях Германии. Аналогичная мера будет введена в соседней Австрии начиная с 25 января.

Ранее стало известно, что в Баварии была обнаружена ранее неизвестная мутация коронавируса, из-за которой произошла вспышка заболеваемости в местной больнице. Новой вариацией вируса заразились 52 пациента и 21 сотрудник клиники. По последним данным, всего в Германии зафиксировано свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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