В Евросоюзе задумались над паспортами для вакцинированных от коронавируса

В Евросоюзе (ЕС) задумались над паспортами для вакцинированных от коронавируса. Об этом рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью голландской телепрограмме «Бейтенхоф», передает ТАСС.

По его словам, 21 января главы государств и правительств стран ЕС обсудят вопрос введения сертификатов о прохождении вакцинации от вируса. Он отметил, что европейское сотрудничество по данной проблеме необходимо. Мишель также добавил, что сейчас предстоит решить вопрос, когда данная мера может быть реализована.

Помимо этого, глава Евросовета рассказал о том, что рассматривается возможность того, что путешествовать в ЕС разрешат только привитым от коронавируса. Он отметил, что это очень чувствительная тема, так как в таком случае во многих европейских странах могут решить, что вакцинация фактически станет обязательной.

Ранее в Германии несколько человек, привитых вакциной от коронавируса BioNTech/Pfizer, заразились COVID-19. Отмечается, что заразившиеся проживали в доме престарелых в германском городе Хаген.

Вакцинация от коронавируса в Европе стартовала 27 декабря. На первом этапе каждая из стран Европейского союза сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения.