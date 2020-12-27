В Европе началась вакцинация от коронавируса

В странах Европы с 27 декабря началась вакцинация граждан от коронавируса, пишет ТАСС.

Прививки от COVID-19 получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

На первом этапе каждая из стран Европейского Союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны. Сейчас единственным одобренным европейским регулятором препаратам является совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее в Германии сделали первую в рамках массовой вакцинации прививку от коронавируса. Вакцину получила 101-летняя женщина из дома престарелых в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт. Всего в доме престарелых прививку сделали 40 из 59 постояльцев, а также десять сотрудников и управляющий директор центра.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.