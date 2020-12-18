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Германия рассказала о готовности производить вакцины вместе с Россией

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Йенс Шпан
Йенс Шпан
Фото: Wolfgang Kumm / AP

Германия и Россия задумались о совместной работе над вакциной от коронавируса. Об этом пишет пресс-служба Минздрава РФ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и его немецкий коллега Йенс Шпан обсудили организацию совместного производства вакцин от COVID-19 в Европе. Разговор прошел по поручению президента России Владимира Путина.

Мурашко рассказал об эффективности российских препаратов и об онлайн-платформе, где содержится информация о вакцинированных. Шпан ответил, что в Германии готовы привлечь местные компании для совместного производства вакцин. Переговоры проведут в ближайшее время.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация препаратом «Спутник V» уже стартовала, однако в первую очередь прививки делают людям из группы риска — учителям, медикам. Прививку делают в два этапа, а иммунитет вырабатывается через 42 дня после первого укола.

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