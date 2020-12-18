Путин призвал страны СНГ защищать историческую память о войне

Президент России Владимир Путин призвал партнеров по Содружеству Независимых Государств (СНГ) и дальше солидарно защищать историческую память о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 18 декабря.

«Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от агрессии», — сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

Путин посчитал логичным, что вся деятельность СНГ в этом году проходила под знаком 75-летия Победы.

Также российский президент в ходе своего выступления отметил важность продвижения русского языка на пространстве СНГ. По его словам, необходимо сохранить единой культурной пространство.

«Но что еще более важно, это то, что в наших странах, в частности, в России, работает большое количество трудовых мигрантов, и для всех нас, в том числе для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное освоение русского языка», — заключил он.

Кроме того, Путин заявил о готовности оказать помощь в вопросах вакцинации населения против коронавируса. Он также анонсировал появление в РФ новых вакцин этой направленности, помимо уже существующих двух — «Спутник V», и «ЭпиВакКорона».