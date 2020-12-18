Путин анонсировал появление новых отечественных вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время появятся новые отечественные вакцины от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания совета глав государств СНГ, которое состоялось в пятницу, 18 декабря, по видеосвязи, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия готова оказывать помощь странам СНГ в вакцинации населения российскими препаратами. «Имеются в виду и “Спутник V”, и “Эпиваккорона“, и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — отметил глава государства.

Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции Путин рассказал о разработке в РФ «лайт-вакцины» от COVID-19. По его словам, у препарата будет более короткий период выработки антител, и прививку можно будет «делать сразу десятками миллионов».

Позже разработчик первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщил, что «лайт-вакцина» представляет собой первый компонент «Спутника V». Однокомпонентная вакцина исключит тяжелое течение COVID-19 в случае заражения, отметил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ожидается, что иммунитет после такой прививки будет длится 3-4 месяца.