Разработчик «Спутника V» рассказал о возможностях «лайт-вакцины»

Однокомпонентная «лайт-вакцина» от коронавируса исключит тяжелое течение COVID-19 в случае заражения. О возможностях такой прививки рассказал директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 декабря.

По его словам, «лайт-вакцина» представляет собой первый компонент «Спутника V». Он пояснил, что если через три месяца после вакцинации так называемой лайт-вакциной поставить второй компонент «Спутника V», то это будет полноценная вакцинация.

Ранее в пятницу сообщалось, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на 3-4 месяца. По словам Гинцбурга, эффективность вакцины составит около 85 процентов, однако у пожилых людей, вероятно, этот показатель будет ниже.

О создании облегченной версии вакцины от COVID-19 в четверг, 17 декабря, в ходе большой пресс-конференции объявил президент Владимир Путин. По его словам, эту прививку можно будет «делать сразу десятками миллионов».

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация препаратом «Спутник V» уже стартовала, однако в первую очередь прививки делают людям из группы риска — учителям, медикам. Прививку делают в два этапа, а иммунитет вырабатывается через 42 дня после первого укола.