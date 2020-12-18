Россия
 
Последние новости
Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Ягудин назвал последствия лишения российских спортсменов флага на два года
В Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение
Врач назвал запрещенную при употреблении шампанского пищу
Пашинян пропустит заседание глав стран СНГ из-за смерти отца
Додон подписал закон о возвращении официального статуса русскому языку
Путин появился в переводе популярной фразы Google Translate
Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Новости партнеров
Прослушать новость

Разработчик «Спутника V» рассказал о возможностях «лайт-вакцины»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Однокомпонентная «лайт-вакцина» от коронавируса исключит тяжелое течение COVID-19 в случае заражения. О возможностях такой прививки рассказал директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 декабря.

По его словам, «лайт-вакцина» представляет собой первый компонент «Спутника V». Он пояснил, что если через три месяца после вакцинации так называемой лайт-вакциной поставить второй компонент «Спутника V», то это будет полноценная вакцинация.

Ранее в пятницу сообщалось, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на 3-4 месяца. По словам Гинцбурга, эффективность вакцины составит около 85 процентов, однако у пожилых людей, вероятно, этот показатель будет ниже.

О создании облегченной версии вакцины от COVID-19 в четверг, 17 декабря, в ходе большой пресс-конференции объявил президент Владимир Путин. По его словам, эту прививку можно будет «делать сразу десятками миллионов».

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация препаратом «Спутник V» уже стартовала, однако в первую очередь прививки делают людям из группы риска — учителям, медикам. Прививку делают в два этапа, а иммунитет вырабатывается через 42 дня после первого укола.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России раскрыли принцип действия «лайт-вакцины» от коронавируса
Разработчик «Спутника V» оценил идею «ковидных паспортов» после слов Путина
Путин заявил о разработке «лайт-вакцины» от коронавируса