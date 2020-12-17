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Путин заявил о разработке «лайт-вакцины» от коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В центре Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости

У препарата будет более короткий период выработки антител, добавил глава государства. Путин отметил, что уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов. «Зато можно будет делать сразу десятками миллионов», — сказал он.

По словам главы государства, разработка новой вакцины может стать самостоятельной работой России, либо проходить вместе с партнерами.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин пообещал привиться российской вакциной от новой коронавирусной инфекции «как только это станет возможным».

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