Роспотребнадзор заявил о выработке клеточного иммунитета после «ЭпиВакКороны»

После вакцинации «ЭпиВакКороной» у большей части добровольцев клеточный иммунитет к коронавирусу появляется через пять-шесть недель, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом антитела к вирусу вырабатываются раньше, добавили в Роспотребнадзоре.

К настоящему моменту в мире существует несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разработке «лайт-вакцины» от коронавируса. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.