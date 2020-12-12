Россия
 
Последние новости
Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V»
России предрекли «невиданные» санкции после прихода Байдена к власти
Трампу отказали в пересмотре результатов выборов в еще одном штате
Патриарх Кирилл отметил большую роль веры в жизни Гафта
В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом 
Патриарх Кирилл призвал верующих сдать плазму крови с антителами к коронавирусу
Зеленский наградил оправданного по делу об убийстве журналиста украинца
Сосед Заворотнюк заявил о ее главной победе над болезнью
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в дерби с «Сити»
TikTok назвал прорывы года в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава центра Гамалеи оценил шансы заразиться коронавирусом после вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил шансы заразиться коронавирусом после вакцинации. Об этом он рассказал в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

По его словам, привитый российской вакциной «Спутник V» человек может заболеть вирусом с вероятностью четыре процента. При этом ученый подчеркнул, что, если привитый все же заразится, заболевание будет протекать у него в гораздо более мягкой форме. Глава центра имени Гамалеи добавил, что, скорее всего, оно пройдет в виде насморка, кашля и небольшой температуры, но возбудитель не попадет в легкие.

Гинцбург также раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, препарат предположительно будет защищать от вируса примерно на протяжении двух лет. В то же время ученый отметил, что вакцина Pfizer действует всего 4-5 месяцев.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V»
Гинцбург объяснил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V»
Глава центра Гамалеи назвал ограничение для прививки «Спутник V» для части россиян