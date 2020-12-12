Глава центра Гамалеи оценил шансы заразиться коронавирусом после вакцинации

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил шансы заразиться коронавирусом после вакцинации. Об этом он рассказал в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

По его словам, привитый российской вакциной «Спутник V» человек может заболеть вирусом с вероятностью четыре процента. При этом ученый подчеркнул, что, если привитый все же заразится, заболевание будет протекать у него в гораздо более мягкой форме. Глава центра имени Гамалеи добавил, что, скорее всего, оно пройдет в виде насморка, кашля и небольшой температуры, но возбудитель не попадет в легкие.

Гинцбург также раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, препарат предположительно будет защищать от вируса примерно на протяжении двух лет. В то же время ученый отметил, что вакцина Pfizer действует всего 4-5 месяцев.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.