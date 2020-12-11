Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 11 декабря.

По его словам, препарат AstraZeneca недостаточно эффективен, но это можно исправить за счет второго компонента, который содержится в российской вакцине «Спутник V».

Ранее в пятницу пресс-служба фармакологической компании AstraZeneca сообщила о начале клинических испытаний комбинации собственной вакцины от COVID-19 с российской разработкой центра имени Гамалеи — «Спутник V».

В компании отметили, что комбинации разных вакцин могут стать важным шагом в профилактике коронавирусной инфекции. В испытаниях примут участие добровольцы старше 18 лет.

Согласно предварительным результатам клинических исследований вакцины AstraZeneca, ее средняя эффективность составляет 70 процентов. Данные основаны на результатах вакцинации 20 тысячи добровольцев из Великобритании и Бразилии.