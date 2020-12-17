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Названа дата начала вакцинации в ЕС

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Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дату начала вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. Соответствующее заявление было размещено в ее официальном аккаунте в Twitter.

«Пришло время Европы. 27, 28 и 29 декабря по всему ЕС начнется вакцинация. Вместе мы защитим наших граждан. Вместе мы сильнее», — написала фон дер Ляйен.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза договорились создать единую стратегию сообщества по тестированию, отслеживанию контактов, а также по вакцинации от COVID-19. Европейское агентство лекарственных средств, которое выдает разрешение на использование вакцин, изучает препарат компаний BioNTech и Pfizer, но окончательное решение о ее использовании пока не принято.

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