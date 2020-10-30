ЕС создаст единую стратегию вакцинации от COVID-19

Лидеры стран Евросоюза договорились создать единую стратегию сообщества по тестированию, отслеживанию контактов, а также по вакцинации от COVID-19. Решение было принято на экстренной видеоконференции по борьбе со второй волной пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Определение логистики и приоритетов вакцинации, эта большая работа должна быть готова до того, как одна или несколько [западных] вакцин будут готовы», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее советник главы Еврокомиссии Петер Пиот заявил, что ставка на выработку коллективного иммунитета от коронавируса привела бы к гибели миллионов людей, решением является только вакцина. Он также назвал позитивным моментом во второй волне снизившуюся по сравнению с весной в два раза смертность. Это происходит из-за того, что медики теперь лучше представляют, как бороться с болезнью.

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